Украина и Россия заинтересованы в ограниченном перемирии, - Рубио

Также США пригласили Путина на саммит G20 в Майами.

Украина и Россия заинтересованы в некотором ограниченном перемирии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, пишет Sky News.

"Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, касающемся зерна и энергоресурсов", - сказал журналистам Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что даже ограниченное перемирие может "потенциально ослабить часть глобального давления, которое сейчас ощущается". Он добавил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в обеспечении подобного перемирия.

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"Возможно, это может послужить отправной точкой или платформой для более широкого соглашения", – добавил он.

Также Рубио поделился, что США пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря.

Возможное перемирие с Россией - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом он передал главе Белого дома предложение об энергетическом перемирии с Россией. Он отметил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне.

Кроме того, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает идею временного перемирия с Украиной. По его словам, Кремль заинтересован в достижении длительного мира, а не во временном прекращении огня.

Пресс-секретарь главы РФ также заявил, что Украина прекрасно знает условия для завершения войны. По его словам, именно они позволят выйти на путь к устойчивому миру.

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