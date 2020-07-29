Технологией 5G пользуются 90 миллионов человек — глава Huawei

Количество 5G подключений стремительно увеличивается

По состоянию на конец июля 2020 года технологией 5G во всем мире пользуются около 90 млн человек.

Об этом во время онлайн-саммита Better World Summit 2020 сообщил ротационный глава Huawei Ґо Пин.

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«По мере того, как глобальное развертывание 5G начинает завершаться, мы должны уделять больше внимания применению технологии в промышленности, — сказал Ґо Пин. — Это поможет нам полностью раскрыть потенциал 5G».

Области применения 5G

Ґо Пин также отметил, что бизнес-модель для 5G — это не просто подключение более высокого качества: синергия таких технологий как 5G, облачные сервисы и искусственный интеллект создает многочисленные возможности в пяти основных технологических областях. Это — телекоммуникации, искусственный интеллект, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

Прогнозы

Согласно отчету Ericsson Mobility Report за июнь 2020, до конца 2020 года в мире будет насчитываться 190 миллионов 5G-подключений, а к 2025 году — 2,8 миллиарда, 27% из которых будет приходиться на страны Центральной и Восточной Европы. При этом ожидается, что количество подключений к 5G будет расти значительно активней, чем подключения к LTE после его запуска в 2009 году.

Запуск в промышленную эксплуатацию сетей связи пятого поколения в Украине — пока очень дальняя перспектива. На данный момент мобильные операторы, работающие в нашей стране, занимаются внедрением 4G в диапазоне ниже 1ГГц.

Хронология событий

В 2020 году по Европе прокатилась волна поджогов башен связи 5G. Так, в Великобритании уничтожили 60 башен. По меньшей мере 16 таких были уничтожены огнем в Нидерландах. Атаки против оборудования, связанного с 5G, произошли в Италии, Ирландии, Бельгии и на Кипре. Объяснения своих мотивов вандалы черпали из теорий о том, что 5G якобы как-то распространяет коронавирус или что радиация телефонических башен ослабляет иммунитет, делая нас уязвимыми перед COVID-19.

7 апреля была обнародована петиция о запрете 5G в Украине. На сбор необходимого количества подписей ей понадобилось почти три месяца.

По состоянию на 6 июля 2020 года электронная петиция о запрете внедрения 5G-связи в Украине из-за «крайне отрицательного ее влияния на здоровье» собрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

21 июля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского проинформировать население страны о влиянии мобильных технологий 4G и 5G на здоровье людей.

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