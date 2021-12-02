Нововведения начнут рассылать на устройства волнами в ближайшее время.

Подводя итоги уходящего года, представители Google анонсировали ряд новых фишек, которые появятся в Android-смартфонах к концу года. Есть улучшения для голосового ассистента и приложения "Фото", несколько виджетов и кое-что еще.

Важно отметить, что обновлять Android для этого не придётся, поскольку всё это будет осуществлено на уровне приложений. Об этом говориться в блоге компании.

Новые виджеты

Их три. Google Play Books позволяет получить доступ ко всей библиотеке, и показывает прогресс прослушивания аудиокниг. YouTube Music обеспечивает доступ к недавно прослушанным трекам и элементам управления с домашнего экрана. Google Photos украшает рабочий стол фотографиями близких и домашних животных.

Обновление затронет и функцию "Воспоминания", которая позволит делать подборки со снимками и видео, связанными с праздниками – Новым годом, днем рождения, выпускным и другими значимыми событиями.

Family Bell

Функция для семей. Ассистент Google начнет напоминать детям вовремя ложиться спать и поможет составить распорядок дня и держать контроль времени. Взрослые тоже получат полезные подсказки, например, о том, что пора забрать ребенка из школы или приготовить ужин.

На выходные и праздничные дни, например, можно ставить напоминания о семейном просмотре фильма, поливе деревьев или совместных волонтерских акциях.

Это работает не только на смартфонах, но и "умных" колонках. Обещают возможность гибкой настройки оповещений о предстоящих задачах.

Android Auto

В свою очередь владельцев автомобилей ждёт "фича", которая позволит системе Android Auto автоматически синхронизироваться со смартфоном сразу после того, как пользователь окажется в салоне. Кроме того, в приложении появится функция "умного ответа", с помощью которой может быть легче отвечать на текстовые сообщения.

Появится в Android и возможность поиска музыки с помощью голоса в любых мультимедийных приложениях, установленных на смартфоне. Наконец, владельцы Pixel 6 и Galaxy S21 смогут использовать смартфон в качестве цифрового ключа для некоторых моделей BMW. В будущем обещают реализовать поддержку большего числа автомобилей.

Разрешения для приложений

Из интересных изменений ещё стоит отметить автоматический сброс разрешений для приложений, которыми вы редко пользуетесь. Это работало только на Android 11 и 12, а теперь Google добавит функцию и на старые устройства с версией Android не ниже 6.0.

Все обновления планируют ввести до конца 2021 года.

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Автор: Денис Пономаренко