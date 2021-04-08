Компания не будет уведомлять пользователей, чьи персональные данные пострадали в рамках утечки.

Компания Facebook прокомментировала ситуацию с утечкой персональных данных пользователей, которая произошла в начале апреля 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Как заявил представитель Facebook, компания не будет уведомлять пользователей, чьи персональные данные пострадали в рамках данной утечки.

Как пишет издание, тому есть две причины.

Во-первых, компания не уверена, что будет точно знать, каких именно пользователей нужно уведомить. Во-вторых, даже если пользователи будут осведомлены об этом, всё равно они ничего не смогут сделать с данными, ставшими общедоступными.

Утечка данных

3 апреля 2021 года стало известно о том, что на хакерском форуме выложили номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

Данные включали личную информацию более 533 млн пользователей соцсети из 106 стран.

Среди них более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн о пользователях в Индии.

Утечка данных включала сведения о полных именах, днях рождения, местоположении, номерах телефонов, идентификаторы Facebook, а в некоторых случаях – и адреса электронной почты.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Елена Коваленко