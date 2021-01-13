В перечень вошли законопроекты о "Дія.City", реестрах, виртуальных активах и приравнивании электронных паспортов к обычным.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал семь приоритетных законодательных изменений в сфере цифровой трансформации, реализация которых запланирована на 2021 год.

Читайте такжеПроцесс превращения Украины в цифровое государство уже необратим - ЗеленскийПеречень этих изменений Федоров представил в своем Telegram-канале.

В частности, это изменения в закон, которые позволят приравнять электронные паспорта к обычным пластиковым/бумажным паспортам (сегодня использование электронных паспортов регулируется постановлением Кабинета министров).

"Решается проблема всех тех госорганов и частных компаний, которые пытаются еще саботировать 21 век", - написал Федоров.

Также, по его словам, это изменения в закон о месте смены регистрации.

"Еще один критически важный шаг к запуску электронной услуги в несколько кликов по смене места регистрации. Напомню, что это наиболее популярная услуга в Украине. Мы хотим сделать ее практически декларативной, отвязав прописку от многих жизненных ситуаций (где она реально не нужна)", - отметил Федоров.

В перечень приоритетных изменений также вошли: рамочный законопроект, который позволит начать внедрять "безбумажный режим" или paperless; законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний "Дія.City"; законопроект о виртуальных активах и закон о развитии облачных технологий для хранения данных.

Также, по словам Федорова, в перечень вошел законопроект о реестрах.

"Принятие закона позволит запустить платформу для разворачивания реестров (сумасшедшая экономия бюджетных средств и решения, которые мы точно сможем экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить), улучшать качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и много других преимуществ", - написал вице-премьер.

Что этому предшествовало

Министерство цифровой трансформации планирует запустить виртуальную свободную экономическую зону для технологических компаний "Дія.City" в первом полугодии 2021 года.

В начале ноября 2020 года народные депутаты зарегистрировали законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», который предусматривает создание виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний со специальным правовым режимом "Дія.City".

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец