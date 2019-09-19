В октябре IBM запустит новый квантовый компьютер

Квантовая система IBM будет доступна клиентам облачной сети IBM Q Network.

В следующем месяце должен появиться новый квантовый компьютер IBM, который получит 53 кубита.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Для сравнения, Google располагает аналогичной системой на 72 кубита, но компания не позволяет кому-либо использовать её для вычислений. Квантовая система IBM, напротив, будет доступна клиентам облачной сети IBM Q Network", - говорится в сообщении.

Отмечается, что IBM продвигает квантовые вычисления в рамках проекта IBM Quantum Experience через облачный сервис с 2016 года. Компания открывает новый вычислительный центр в Нью-Йорке, где, помимо представленной системы, будут располагаться пять 20-кубитных компьютеров. В IBM обещают увеличить их количество до 14 штук к следующему месяцу. Другие компании, разрабатывающие квантовые компьютеры, такие как Rigetti Computing и D-Wave, также запустили облачные сервисы. Так что идёт нешуточная борьба за демонстрацию превосходства в этой области.

"Квантовая 53-кубитная система IBM обладает новой конструкцией процессора и более компактными компонентами, которые улучшают масштабирование и снижают вероятность возникновения ошибок. Компьютер разработан таким образом, чтобы показывать высокую надежность в облачной среде", - подчеркивает издание.