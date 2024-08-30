Держатели облигаций компании понесли большие убытки из-за событий последних нескольких дней.

Надежды Telegram на прибыльное IPO в течение двух лет были подорваны уголовными обвинениями против исполнительного гендиректора Павла Дурова. Причина – держатели облигаций компании понесли большие убытки из-за событий последних нескольких дней, пишет Financial Times.

В марте этого года Дуров заявил, что продвигает планы IPO, после того, как отверг подходы потенциальных инвесторов, которые оценили дубайскую компанию в "более чем 30 миллиардов долларов". Но эксперты предупреждают, что любой листинг будет иметь трудности, если рекламодатели будут проявлять нежелание тратить средства на платформу, которая сейчас связана с предполагаемыми материалами о сексуальном насилии над детьми: "Тогда вы останетесь с криптовалютными мошенничествами и рекламой быстрой потери веса", – сказал человек, знакомый с бизнесом.

Во Франции Дурову предъявлен ряд предварительных обвинений в связи с предполагаемой неспособностью Telegram бороться с преступностью в приложении, включая обвинения, которые наказываются до 10 лет заключения. По словам журналистов, это событие является катастрофическим для дубайского Telegram и его неуловимого гендиректора, который пытался расширить бизнес перед возможным выходом на биржу до 2026 года.

Видео дня

Цена облигаций Telegram упала почти на 10 процентных пунктов и торгуется на уровне около 87 центов, что составляет более 16% по сравнению с примерно 96 центами до ареста Дурова.

Согласно условиям, держатели облигаций Telegram смогут конвертировать старший необеспеченный долг в акции со скидкой к цене IPO Telegram, если листинг состоится до конца марта 2026 года. Это стимулирует компанию провести листинг до этой даты: "Купились бы инвесторы на IPO, если они не уверены, что Telegram является парией? Я не уверен. Инвесторы облигаций столкнутся с подобной дилеммой. В любом случае я бы не ожидал быстрого возврата облигаций", – сказал один держатель облигаций, добавив, что частные инвесторы могут воспользоваться возможностью купить компанию со скидкой.

Путь к IPO

Дуров наращивал усилия по монетизации, вводя новые подписки и рекламные предложения, чтобы стать "финансово самоокупаемым". Финансовая отчетность Telegram за 2023 год, с которой ознакомилась FT, показывает, что в прошлом году компания получила 342 миллиона долларов дохода при операционных убытках в 108 миллионов долларов. Общие убытки составили около 173 миллионов долларов после уплаты налогов.

Telegram полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным капиталом в криптовалюте, но компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов долгового финансирования, срок погашения которого наступает в 2026 году. Это включает размещение облигаций на 1 миллиард долларов в 2021 году, среди инвесторов которого были государственные фонды Абу-Даби. Недавно в начале этого года было привлечено 330 миллионов долларов в выпуске, который, по словам Дурова, был переподписан.

Согласно финансовому отчету компании за 2023 год, Дуров лично приобрел облигации Telegram на сумму не менее 64 миллионов долларов, как часть того, что он ранее описал как инвестирование "сотен миллионов" в развитие Telegram.

Криптовалюта Telegram

В статье указано, что компания тесно связана с Toncoin, криптовалютой, которая первоначально была разработана командой Telegram и привлекла, в частности, индивидуальных и институциональных российских инвесторов.

В 2023 году финансовые убытки Telegram были частично компенсированы повышением стоимости цифровых активов, которые она держит на своем балансе. Они в прошлом году в целом стоили почти 400 миллионов долларов. Между тем в 2024 году компания также продала Toncoin на сумму более 244 миллионов долларов наличными.

Однако и цифровые активы компании пострадали от ареста во Франции, после новостей стоимость Toncoin упала почти на 20%.

Дилемма для Дурова

Авторы подчеркивают, что остается непонятным, как Дуров будет продолжать управлять платформой. Возможно, эта задача ляжет на небольшую группу лояльных менеджеров компании.

Дуров рассказывал, что в компании всего около 50 сотрудников, включая 30 проверенных инженеров. Он отмечал, что выбрал свою команду, устроив соревнования по программированию, а затем пытаясь заинтересовать победителей. Бизнесмен утверждал, что это были преимущественно программисты из Украины. Человек, близкий к этому вопросу, описал сотрудников как "супермолодых", которых привезли из Восточной Европы.

По словам журналистов, Дуров является главным в принятии решений. Централизованный стиль руководства вызывает вопрос о том, "может ли Telegram существовать без Павла", – сказала исследователь Цюрихского университета и эксперт по социальным сетям Александра Урман.

Дело Telegram

Французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова 24 августа во Франции. Сообщалось, что Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Издание сообщает, что расследование ведут подразделение кибержандармерии и национальное подразделение полиции Франции по борьбе с мошенничеством.

28 августа следственный судья прекратил содержание бизнесмена под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Его взяли под судебный надзор, Дурову наложен запрет на выезд из Франции. Он может избежать предварительного заключения, внеся залог в размере 5 млн евро, сообщает прокуратура Парижа. После слушания в суде ему также предъявили обвинения.

Также стало известно, что брат Павла Дурова также объявлен в розыск во Франции. К тому же Евросоюз проверяет, не врет ли Telegram о количестве своих пользователей в ЕС, чтобы оставаться "ниже радаров" Еврокомиссии.

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