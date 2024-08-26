Дурова обвиняют в создании организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет.

Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений, сообщает Reuters со ссылкой источник в местной полиции.

Издание сообщает, что расследование ведут подразделение кибержандармерии и национальное подразделение полиции Франции по борьбе с мошенничеством. А следственный судья специализируется на организованной преступности. Согласно пресс-релизу прокуратуры Парижа, расследование, в рамках которого был задержан Дуров, проводится в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений. Список обвинений:

Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешённого законом прослушивания.

Соучастие в обладании изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.

Соучастие в распространении организованной преступный группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.

Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.

Соучастие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.

Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.

Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования.

Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.

Основатель и руководитель соцсети Telegram находится по стражей, в его отношении ведется расследование.

Видео дня

Арест Дурова - детали

В аэропорту Ле-Бурже, который находится под Парижем, спецслужбы Франции вечером 24 августа задержали Павла Дурова, когда он сошел на взлетно-посадочную полосу со своего частного самолета.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова на территории страны не является политическим решением.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и будет", - написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: