Французское тайное расследование в отношении Telegram является более широким и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Французские власти в марте выдали ордера не только на арест генерального директора Telegram Павла Дурова, а также его брата Николая, пишет Politico со ссылкой на французский административный документ, к которому получило доступ.

Документ указывает на то, что французское тайное расследование в отношении Telegram является более широким и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело касается отказа Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми.

В документе также подчеркивается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями. Дуровых также обвиняют в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы". Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта. Французские СМИ ранее сообщали, что расследование было начато в июле.

Видео дня

По словам журналистов, ордера на арест были выданы после того, как платформа для обмена сообщениями не предоставила "никакого ответа" на предыдущий судебный запрос относительно идентификации пользователя Telegram. Перед этим отдел киберпреступности парижской прокуратуры проводил тайное расследование в отношении Telegram.

В то же время, по словам журналистов, в документе нет ни одного намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком изложении дела, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.

Адвокат Павла Дурова отказался комментировать расследование. В прокуратуре также отказались комментировать ордера на задержание обоих братьев Дуровых, ссылаясь на тайну следствия: "На данном этапе единственным лицом, которое допрашивается по этому делу, является Павел Дуров", – добавили в прокуратуре. Нынешнее местонахождение Николая Дурова неизвестно.

Дело Telegram

УНИАН писал, что 24 августа вечером стало известно о задержании гендиректора Telegram в аэропорту Франции. Это произошло после его возвращения из Азербайджана. Сообщалось, что Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений.

Эксперты считают, что основатель Telegram Павел Дуров был в Азербайджане и встречался там с диктатором Владимиром Путиным. После задержания во Франции Дуров сказал правоохранителям, что у него также была запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вас также могут заинтересовать новости: