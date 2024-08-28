Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему наложен запрет на выезд из Франции. Он может избежать предварительного заключения, внеся залог в размере 5 млн евро, сообщает прокуратура Парижа.
Освобождённому из-под стражи в среду, 28 августа, Павлу Дурову после слушания в суде были предъявлены обвинения. Он проходит по шести статьям и должен появляться в полиции 2 раза в неделю. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и предъявлены обвинения в:
- Соучастии в обеспечении незаконных транзакций.
- Соучастии в хранении порноматериалов, в том числе с несовершеннолетними.
- Соучастии в обороте наркотиков.
- Соучастии в мошенничестве.
- Предоставлении криптологических услуг.
- Отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.
Основатель и босс Telegram был допрошен французскими судебными властями, которые обвинили его в том, что он не принял мер против преступного использования его сервиса обмена сообщениями.
Решение судьи было принято через четыре дня после того, как Дуров был арестован в аэропорту Парижа.
Арест Дурова - подробности
Павел Дуров был задержан вечером субботы, 24 августа, в парижском аэропорту "Ле Бурже". Прокуратура сообщила, что арест был произведен в рамках расследования дела с 12 составами преступления,
Сегодня французский телеканал BFMTV сообщил, что основатель Telegram освобожден из-под стражи.
Однако затем следует пояснение, что это процессуальный момент - судья прекратил содержание под стражей, шел первый опрос потенциального подозреваемого, в результате которого было принято решение о дальнейшей судьбе Дурова.