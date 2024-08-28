Дуров проходит по шести статьям, в том числе - за администрирование онлайн-платформой с целью совершения незаконных транзакций.

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему наложен запрет на выезд из Франции. Он может избежать предварительного заключения, внеся залог в размере 5 млн евро, сообщает прокуратура Парижа.

Освобождённому из-под стражи в среду, 28 августа, Павлу Дурову после слушания в суде были предъявлены обвинения. Он проходит по шести статьям и должен появляться в полиции 2 раза в неделю. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и предъявлены обвинения в:

Соучастии в обеспечении незаконных транзакций.

Соучастии в хранении порноматериалов, в том числе с несовершеннолетними.

Соучастии в обороте наркотиков.

Соучастии в мошенничестве.

Предоставлении криптологических услуг.

Отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Основатель и босс Telegram был допрошен французскими судебными властями, которые обвинили его в том, что он не принял мер против преступного использования его сервиса обмена сообщениями.

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Решение судьи было принято через четыре дня после того, как Дуров был арестован в аэропорту Парижа.

Арест Дурова - подробности

Павел Дуров был задержан вечером субботы, 24 августа, в парижском аэропорту "Ле Бурже". Прокуратура сообщила, что арест был произведен в рамках расследования дела с 12 составами преступления,

Сегодня французский телеканал BFMTV сообщил, что основатель Telegram освобожден из-под стражи.

Однако затем следует пояснение, что это процессуальный момент - судья прекратил содержание под стражей, шел первый опрос потенциального подозреваемого, в результате которого было принято решение о дальнейшей судьбе Дурова.

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