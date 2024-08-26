Отмечается, что Toncoin упал более чем на 20%.

Цифровая валюта, связанная с Telegram Messenger LLP, потеряла около 2,7 миллиарда долларов рыночной стоимости. Эта ситуация отражает неопределенность, вызванную задержанием сооснователя компании Павла Дурова во Франции.

Издание Bloomberg пишет, что Toncoin упал более чем на 20% после того, как Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа по подозрению в непринятии мер по предотвращению преступного использования Telegram.

Отмечается, что 10-я по величине криптоакция сбавила обороты и по состоянию на 7:25 утра 26 августа в Лондоне торговалась по цене 5,67 доллара.

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Блокчейн Open Network - или TON - имеет доступ к 900 миллионам ежемесячных пользователей Telegram через партнерство и стремится к созданию таких сервисов, как платежи в приложениях и игры. Рост TON подстегнул спекуляции о том, что у Telegram есть шанс стать "суперприложением".

Пока "слишком рано говорить" о том, какое влияние окажет задержание Дурова на Telegram в долгосрочной перспективе, считает Ричард Гэлвин, соучредитель хедж-фонда DACM, который приобрел токены TON в начале 2023 года. Реакция рынка в выходные "учла эту неопределенность в цене TON" на данный момент, добавил он.

По словам Гэлвина, главная привлекательность отношений TON и Telegram "заключается в возможности познакомить обширную базу пользователей Telegram с криптовалютными функциями", и "все, что ослабляет конкурентные позиции Telegram, негативно для TON".

Стоимость активов на блокчейне TON достигла пика в 1,1 миллиарда долларов в прошлом месяце, но теперь эта цифра снизилась до 667 миллионов долларов, показывают данные компании DefiLlama. За последний год цена Toncoin выросла более чем в три раза, а текущая рыночная стоимость токена составляет около 14,4 миллиарда долларов, по данным CoinGecko.

Арест Дурова – последние новости

24 августа французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с правоохранителями Франции, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и других преступлений.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова. Владелец соцсети X Илон Маск также отреагировал на арест основателя Telegram, разместив ироничный комментарий на своей странице.

25 августа стало известно, что курс Toncoin обвалился почти на 19% после новостей о задержании Дурова.

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