Брюссель считает, что платформа занижает количество пользователей ради более простых правил работы.

Евросоюз проверяет, не врет ли Telegram о количестве своих пользователей в ЕС, чтобы оставаться "ниже радаров" Еврокомиссии. Об этом пишет The Financial Times.

Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии — внутренняя служба данных и науки ЕС — проводит техническое расследование, чтобы определить количество пользователей Telegram в ЕС, сообщили изданию официальные лица.

Согласно правилам, онлайн-платформы, имеющие от 45 млн пользователей в пределах ЕС, обязаны соблюдать целый ряд законов о контроле европейского информпространства. Telegram уверял, что у него в ЕС меньше 45 млн пользователей, но в Брюсселе усомнились в этом.

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В феврале Telegram заявил, что у него 41 млн пользователей в ЕС. В августе Telegram должен был предоставить обновленные данные, но не сделал этого, заявив лишь, что у него "значительно меньше 45 млн среднемесячных активных получателей в ЕС".

По данным источников FT, начатое Еврокомиссией расследование, скорее всего, подтвердит, что Telegram пересек порог, после которого он будет считаться "очень крупной онлайн-платформой". Такие платформы обязаны соблюдать четкие правила в сфере модерации контента, аудита со стороны третьих лиц и обязательно подавать определенные данные в Еврокомиссию.

Как пояснил представитель комиссии по цифровым вопросам ЕС Томас Регнье, у них есть своя методика расчета количества пользователей онлайн-платформ.

"И если мы посчитаем, что они не предоставляют точные данные о пользователях, мы можем в одностороннем порядке определить их [как очень крупную платформу] на основании нашего собственного расследования", — заявил он.

Сам Telegram утверждает, что число его пользователей по всему миру приближается к 1 миллиарду. Ранее в этом году Дуров рассказал Financial Times, что пользовательская база Telegram "примерно пропорциональна населению каждого рынка [или] континента", за исключением Китая.

Арест Павла Дурова во Франции: последние новости

Как писал УНИАН, в среду следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Однако уточняется, что это смена процессуального статуса, которая не означает автоматическое его освобождение. Далее арест могут продлить в ином статусе.

Также мы рассказывали, что брат Павла Дурова тоже объявлен в розыск во Франции. Он менее известен публике, но является одним из главных создателей Telegram в его программной части.

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