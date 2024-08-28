Судья освободил бизнесмена из-под стражи после допроса, но тот должен явиться по запросу правоохранителей.

Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения, сообщает BFMTV.

"Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения", - говорится в публикации.

Речь идёт просто об изменении процессуального статуса.

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Судья освободил бизнесмена из-под стражи после допроса, но тот должен явиться по запросу правоохранителей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По свидетельствам представителя министерства юстиции, Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы, пишет Bloomberg.

Ожидалось, что судья подвергнет Дурова дополнительным допросам, прежде чем решит, выдвигать ли против него обвинения или назвать его важным свидетелем в расследовании и отпустить на свободу.

Если обвинения будут выдвинуты, то другой судья, известный как судья свободы должен будет принять решение о том, следует ли наложить какие-либо ограничения на его передвижение, или же Дуров должен внести залог.

Хотя выдвижение обвинений является ключевым моментом французских расследований, уголовный процесс - если таковой будет назначен - может затянуться на несколько месяцев или даже лет.

По ходу расследования у Дурова будет возможность оспорить любые обвинения через свою юридическую команду.

Ранее миллиардер покинул департамент по борьбе с мошенничеством за пределами Парижа, предположительно, на полицейском автомобиле, сообщил продюсер CNN с места события.

В прокуратуре заявили, что тогда он предстанет перед судом, где состоится "первичный допрос" с "возможным предъявлением обвинения".

Арест Дурова - детали

Павел Дуров был задержан вечером субботы, 24 августа, в парижском аэропорту "Ле Бурже", куда он прибыл из Азербайджана на бизнес-джете, и с тех пор оставался под арестом. Максимальный срок задержания, 96 часов, истекает вечером среды.

Прокуратура ранее сообщала, что арест был произведен в рамках расследования дела с 12 составами преступления, в том числе отказе от сотрудничества с правоохранителями, соучастии в распространении детской порнографии в интернете и наркоторговле и отмывании преступных доходов. Процессуальный статус Дурова не был известен.

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