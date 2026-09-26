Крупный дата-центр в Киеве прекратил работу из-за российской атаки

Компания Cosmonova продолжает работы по локализации последствий повреждений, частичному переносу и восстановлению сервисов.

Крупный дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после российских атак. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что дата-центр был сильно поврежден в результате вражеской атаки. В компании заявили, что дата-центр больше не будет работать.

"Несмотря на масштаб повреждений, мы продолжаем работы по локализации последствий повреждений, частичному переносу и восстановлению сервисов. Подробную информацию о клиентском оборудовании, которое размещалось в дата-центре, мы будем предоставлять по мере возможности. В настоящее время доступ к дата-центру частично ограничен соответствующими службами даже для специалистов DC|COSMONOVA", - говорится в сообщении.

Видео дня

Зачем Россия бьет по украинским дата-центрам

Ранее Financial Times писало, что Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это привело к перебоям с интернетом в Киеве.

По словам украинских чиновников и представителей бизнеса, последние атаки свидетельствуют о целенаправленной эскалации. В издании подчеркнули, что атаки на дата-центры могут иметь последствия, более серьезные, чем удары по отдельным коммуникационным сетям. Эти объекты обеспечивают вычислительную мощность и хранение данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов, поэтому повреждение одного объекта может сразу же затронуть большое количество пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: