Ударами по дата-центрам Россия пытается подорвать цифровую экономику Украины, – FT

Украинские чиновники и представители бизнеса считают последние атаки целенаправленной эскалацией.

Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине, что привело к перебоям с интернетом в Киеве. Это усилило опасения, что Кремль стремится подорвать цифровую экономику страны, пишет Financial Times.

Россия наносила удары по украинской коммуникационной инфраструктуре на протяжении всей войны. Однако, по словам украинских чиновников и представителей бизнеса, последние атаки свидетельствуют о целенаправленной эскалации.

Газета отмечает, что атаки на дата-центры могут иметь последствия, более серьезные, чем удары по отдельным коммуникационным сетям. Эти объекты обеспечивают вычислительную мощность и хранение данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов, поэтому повреждение одного объекта может сразу же затронуть большое количество пользователей.

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Правительство и экономика Украины за последние годы стали в значительной степени зависимыми от цифровых сервисов. Банковское дело, платежные системы, торговля и государственные функции опираются на взаимосвязанную телекоммуникационную и дата-инфраструктуру. По оценке газеты, последние атаки указывают на возможность более широкой российской стратегии по подрыву этой инфраструктуры в рамках кампании воздушных ударов.

По данным газеты, аналогичный инцидент произошел в Польше в среду. Вероятно, он также является частью кампании Москвы против украинской интернет-связи. На наземной станции Starlink вблизи Варшавы, которую эксплуатирует государственная телекоммуникационная компания Exatel, произошел пожар. Станция обеспечивает спутниковый интернет для пользователей в Европе и Украине. Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что власти расследуют пожар как "попытку нарушить работу жизненно важной станции, которая имеет критическое значение для безопасности и бесперебойности интернет-услуг в Украине".

Российские атаки на дата-центры Украины – главные новости

Как писал УНИАН, 23 сентября РФ атаковала и повредила дата-центры интернет-провайдеров в Киеве. В пресс-службе Минцифры тогда отмечали, что в столице и области из-за российской атаки возникли проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств.

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков сообщил, что с начала сентября противник систематически атакует украинские дата-центры и центры связи. Из-за повреждения инфраструктуры и перераспределения трафика в Украине могут возникать перебои со связью.

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт в области телекоммуникаций Александр Глущенко рассказал, что стоимость домашнего интернета с 1 января может вырасти примерно на 50–100 гривен. Однако подорожание будет происходить постепенно.

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