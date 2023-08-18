Российский Центробанк "поставили в угол", говорят эксперты.

Когда российская валюта приблизилась к уровню 100 за доллар, между элитами вспыхнули споры – не только о причинах падения валюты, но и о путях решения проблемы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Главный экономический советник президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал виновными в произошедшей ситуации Центральный банк и его "мягкую" монетарную политику. В колонке для пропагандистских СМИ, в которой он не упоминал ни войну, ни санкции, Орешкин требовал от Центрального банка использовать "все необходимые инструменты для нормализации ситуации в ближайшее время".

В правительстве тем временем споры шли между министром финансов Антону Силуановым, который выступал за жесткую обязательную продажу иностранных доходов для экспортеров, и его оппонентами, которые были на стороне ЦБ. Силуанов сначала приводил аргументы в пользу принудительной конвертации экспортерами до 90% их иностранных доходов – эту строгую меру категорически не поддержал ЦБ. Другие присутствующие на встречах, такие как министр экономики Максим Решетников, не имели твердой позиции по этим вопросам.

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В конце концов Центральный банк объявил, что воздерживается от покупки иностранной валюты, а затем созвал экстренное заседание, результатом которого стало значительное повышение процентной ставки.

"Похоже, что российский Центральный банк вынужден был "доказывать свою ответственность" из-за критики со стороны правительственных экономистов и министров. Последнее повышение ставок выглядело так, будто ЦБ поставили в угол такой критикой", – говорится в отчете аналитиков Commerzbank AG.

Историческое падение курса рубля - что надо знать

За год российский рубль потерял половину своей стоимости. В минувшую субботу рубль обвалился до 100 единиц за один доллар.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с членами правительства и Центробанка. Там обсуждали, в частности, методы охоты на теневые запасы валюты местных олигархов.

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