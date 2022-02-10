Аренда жилья может вырасти в цене на 10-15%.

Цены на аренду жилья в Украине вырастут на 10-15% в течение года. К примеру, в столице стоимость может увеличиться на несколько тысяч.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на прогнозы опрошенных экспертов. По словам представителя Ассоциации специалистов в сфере недвижимости Юрия Пилипчука, резко цены расти не будут. При этом некоторые арендаторы завышают их, пытаясь заработать. Эксперт отмечает, что причин для повышения стоимости аренды сейчас нет.

"Много факторов. Цена зависит от того, какой будет ситуация в мире, что будет с экономикой, политикой, войной ... Но если предположить, что все факторы останутся неизменными, думаю, будет небольшой прирост. Я бы сказал, что на уровне 10-15%", – говорит риелтор.

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По оценкам экспертов, в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривень, двухкомнатной - 20,4 тысячи. В конце 2022 года аренда "двушки", согласно прогнозу, может вырасти до 23 тысяч гривень, "трешки" - до 37 тысяч. Уточняется, что речь идет о средних ценовых показателях, поэтому найти можно и более доступные варианты жилья.

Ранее эксперты прогнозировали, что повышению стоимости аренды жилья будут способствовать высокие коммунальные тарифы.

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