По мнению эксперта, высокие тарифы на отопление будут вынуждать хозяев квартир идти на уступки квартирантам.

Начало отопительного сезона и высокие коммунальные тарифы спровоцируют изменение цен на аренду жилья в Украине.

Такой прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает UBR.

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По мнению эксперта, высокие тарифы на отопление будут вынуждать хозяев квартир идти на уступки квартирантам и снижать стоимость аренды.

Эксперт считает, что во время отопительного сезона аренда квартир может подешеветь до 15%.

Ипотека под обещанные 7%:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

Аренда жилья:

С января по июль 2021 года в Украине подорожала стоимость аренды жилья. Больше всего выросли цены на малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов. Соответственно в крупнейших городах Украины — Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве — зафиксирован максимальный рост цен.

За лето-2021 цена аренды жилья в Украине поставила годовой рекорд.

Автор: Елена Коваленко