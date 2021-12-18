Существенное повышение цен, согласно прогнозу, начнется со второго квартала следующего года.

В столице в следующем году ожидается подорожание стоимости аренды жилья - этот процесс может начаться весной, заявила глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха.

Об этом она сказала сайту "Сегодня".

По словам эксперта, в первые месяцы нового года цены будут зависеть от сезонных факторов, до апреля скачков не ожидается. Она прогнозирует, что цены на аренду 10-15% арендного жилья могут колебаться в этот период на 1-2%. Зато более существенный рост цен может начаться в конце марта - начале апреля. Его повлечет рост спроса. Гайдамаха говорит, что в течение апреля-июня цены могут вырасти на 10%.

"Спрос будет диктовать свои правила. И его уровень скажется на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором активизации потенциальных арендаторов. К этому же стоит добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы значительно усиливаются. Однако возможное подорожание стоимости аренды будет происходить без резких скачков - во II квартале 2022 года ежемесячное увеличение стоимости аренды не будет больше 3-5%", - подчеркнула эксперт.

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Глава АСНУ добавила, что начиная со второго квартала следующего года около 60-65% спроса на аренду жилья в Киеве сконцентрируется в сегменте квартир площадью 35-50 кв. м, преимущественно в советских домах, в местах с удачным транспортным сообщением.

"Традиционно подавляющее большинство арендаторов будет искать небольшие квартиры за относительно приемлемую цену. И из-за роста спроса наибольшая ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья", - пояснила она.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозу, в 2022 году цены на жилье в Украине вырастут в среднем на 15%.

Автор: Юрий Годован