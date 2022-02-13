Продажи приостановились как на первичном, так и вторичном рынках.

Продажи на украинском рынке недвижимости приостановились на фоне информации о возможном российском вторжении в Украину - это касается как первичного, так и вторичного жилья.

Как пишет UBR.ua, некоторые владельцы жилья отозвали свои предложения и рассчитывают в будущем продать его дороже. Другие же продают, но не из-за страха войны, а с целью получить наличные деньги. При этом эксперты не советуют украинцам ждать распродажи ликвидной недвижимости по "паническим" ценам.

"Сейчас у нас количество сделок близко к нулю, то есть рынок в состоянии "не знаю куда бежать". Застройщики кричат, что рынок пойдет вверх, а вторичка под них подстраивается, поэтому тоже держит цены", комментирует специалист по недвижимости Михаил Артюхов.

По его словам, некоторые владельцы уже точечно выставляют объекты на продаже по заниженной цене, однако пока это единичные случаи. Эксперты прогнозируют, что ситуация на рынке может пойти по двум направлениям: откладывание продажи и выход в наличные.

"Некоторые владельцы отозвали свои предложения о продажах. Они считают, что сейчас никто достойно не оценит их "замечательные объекты", а они хотели бы продать их дороже, потому что рынок в лице крупных застройщиков говорит, что цены растут вопреки всему", - говорит Артюхов.

В первом случае возврат клиентов на рынок возможен при условии повышения цен. Ситуацию с "выходом в кеш" эксперт называет нормальной для любого инвестора: в ситуации неопределенности они стараются иметь на руках наличку, которую можно вывезти из страны.

"То, что многие владельцы недвижимости разочарованы своими планами и надеждами - это факт, но это текущее состояние в обществе", - говорит эксперт.

В случае "стрессов" на рынке недвижимости сценарий, по его словам, всегда идентичен. Сначала происходит замирание, которое впоследствии заменяется возвратом к регулярному темпу работы.

"Текущие волнение покупателей и владельцев не связаны с экономическим фактором на рынке, а больше - излишняя предосторожность. Тенденции для повышения цен сейчас нет, тенденции для резкого снижения цен - тоже нет", - резюмировал Артюхов.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

На фоне этой информации и публикаций западных СМИ многие страны уже призвали своих граждан срочно покинуть Украину, а также начали эвакуацию дипломатов.