Из трех крупнейших иностранных банков в РФ лишь один полностью покинул российский рынок.

По состоянию на сегодня 1 439 иностранных компаний из 70 стран и 55 отраслей экономики сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики.

В частности, 1017 компаний свернули российские операции, еще 422 сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции. Продолжают деятельность в России еще 580.

"По состоянию на 13 мая мы идентифицировали около 2000 компаний и организаций и их позицию по работе на рынке РФ, около половины из них публичные. Для примерно 400 публичных групп компаний мы также идентифицировали их операционный бизнес в РФ (наличие контрольной доли в юридическом лице), что дало возможность подсчитать стоимость инвестированного в стране капитала (около $113 млрд), локальную выручку (на общую сумму $200 млрд), а также персонал (почти 700 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Как добавили в КШЕ, по состоянию на 13 мая компании, которые объявили о полном выходе из России, имели $27,2 млрд годового дохода и $13,8 млрд капитала. Компании, которые приостановили свою деятельность на российском рынке, имели годовой доход в размере $66,2 млрд и $35,4 млрд капитала. Только Топ-10 компаний - крупнейших налогоплательщиков платили $13,7 млрд налогов в год.

Банковский сектор России

По данным КШЭ, из 3 крупнейших иностранных банков в России лишь один полностью покинул российский рынок, а 2 рассматривают продажу бизнеса, но до сих пор конкретных шагов не предприняли.

Эксперты напоминают, что первыми о своем выходе с рынка РФ заявили инвестиционные банки. С 10 по 15 марта о сворачивании бизнеса в России сказали американские Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Прекратил деятельность в РФ и французский Credit Agricole.

В то же время, отмечают в КШЭ, многие дочки иностранных банков хоть и не ведут активного бизнеса в России, но обслуживают своих международных клиентов, поэтому оставляют свое присутствие. Итальянский Intesa Sanpaolo, японский Sumitomo Mitsui, британский HSBC и голландский ING, шведский SEB прекратили вести новый бизнес с российскими компаниями, но остаются на рынке.

Среди трех иностранных банков в РФ с наибольшими активами первым о выходе заявил французский Societe Generale, подписав в апреле соглашение о продаже "Росбанка" компании "Интеррос" Владимира Потанина.

Тем временем австрийский "Райффайзен Банк" и итальянский "Юникредит Банк" продолжают работать в России.

Ранее Raiffaisen Bank International заявлял, что оценивает все стратегические варианты своего будущего в РФ, включая "тщательно управляемый выход". А 11 мая стало известно, что UniCredit ведет переговоры о продаже российской "дочки", но конкретики пока нет.

Венгерский OTP Bank заявил, что не предоставляет финансирование своему банку в РФ и уменьшает корпоративное кредитование. Чешский Home Credit пытался продать свою российскую дочку еще до начала военной агрессии и уменьшал активы, однако после начала войны заявлений относительно своего бизнеса в России компания не делала, отмечают в КШЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что несмотря на заявления о выходе с рынка России, некоторые международные компании манипулируют понятиями и фактически до сих пор работают на российского потребителя.

Среди компаний, которые, несмотря на громкие заявления, все равно остались на рынке РФ, хоть и уменьшив свое присутствие: Nestle, MARS, Danone, Procter&Gamble и некоторые другие.

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