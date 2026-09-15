150 тысяч деревьев изменили заброшенное пастбище на Гавайях: что произошло за 20 лет

Для Гавайев эта трансформация имеет особое значение.

На Гавайях масштабный проект по восстановлению леса на месте бывших пастбищ помог создать среду обитания для редких и исчезающих видов птиц.

Речь идет о Национальном заповеднике дикой природы Хакалау на острове Гавайи. На протяжении десятилетий там выпасали скот, из-за чего тысячи га лесов превратились в пастбища. Местную растительность вытеснили травы и инвазивные растения, пишет Times of India.

В 1992 году экологи начали масштабное восстановление территории, которое длилось 4 года. За это время было посажено 150 650 деревьев коа – местного гавайского вида. Отмечается, что целью проекта было не просто вернуть деревья на деградированные земли. Молодые насаждения должны были стать своеобразными лесными коридорами, соединяющими сохранившиеся участки леса с бывшими пастбищами.

Видео дня

Коа выбрали, в частности, из-за способности расти на истощённых почвах. По мере развития деревья должны были формировать лесной покров, подавлять агрессивные травы и создавать условия для появления других местных растений.

Восстановление леса было особенно важно для птиц, поскольку Хакалау был создан в 1985 году именно для сохранения среды обитания редких и исчезающих лесных видов.

Редкие птицы начали возвращаться

Исследования показали, что по мере роста посаженных деревьев местные виды птиц всё активнее заселяли восстановленные территории. Среди них были редкие гавайские птицы, в частности иви и акиаполаау.

В то же время скорость заселения зависела от возраста леса и расстояния до сохранившихся лесных массивов. Молодые насаждения не сразу становились полноценной заменой естественного зрелого леса, однако со временем они всё чаще использовались птицами как место для поиска пищи и укрытия.

Одно из долгосрочных исследований охватило 26 лет наблюдений. Учёные установили, что численность большинства видов в восстановленном лесу росла, хотя разные птицы осваивали новую среду с разной скоростью.

Для Гавайев это имеет особое значение: многие местные виды птиц являются эндемиками и больше нигде в мире не встречаются. Им угрожают не только потеря лесов, но и инвазивные виды, а также птичья малярия, которую переносят завезенные на острова комары.

Сейчас экологи работают над следующим этапом – созданием коридора для птиц, который должен соединить Хакалау с высокогорными лесами на склонах вулкана Мауна-Кеа. Это может помочь редким птицам перемещаться в более прохладные места, где риск распространения птичьей малярии ниже.

Другие новости о птицах

Ранее УНИАН писал о птице, которая вырастает до 1,5 метра и часами стоит неподвижно в воде. Речь шла о китоголове, необычная внешность которого долгое время создавала проблемы для ученых.

Ранее сообщалось, что одну птицу окольцевали в 1956 году, и спустя 70 лет она по-прежнему возвращается домой.

Вас также могут заинтересовать новости: