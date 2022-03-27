Решение вступает в силу уже 28 марта.

Три крупнейших банка Японии введут запрет на финансовые операции со Сбербанком Российской Федерации. Финансовые учреждения не будут проводить долларовые операции и денежные переводы уже понедельника, 28 марта.

Об этом сообщает Japan Today.

Отмечается, что банки MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят операции в долларах со Сбербанком РФ через США. Вашингтон же добавил российский Сбербанк в санкционный список еще в феврале.

Многие японские компании, которые работают в России, используют Сбербанк для расчетов. Теперь же это сделать буде сложнее, ведь MUFG Bank, а также Mitsubishi UFJ Financial Group Inc воздержится от финансовых операций через Сбербанк РФ в других иностранных валютах. В связи с этим японским компаниям в России придется искать альтернативные способы расчетов.

Как ранее сообщал УНИАН, Япония ввела новые санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.

В МИД России заявили, что отказываются от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов. В свою очередь в японские власти назвали это решение "совершенно неприемлемым".

После этого в МИД Японии объявили о расширении санкции против РФ из-за войны в Украине. Кроме того, японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской частной газовой компании "Новатэк" по строительству завода сжиженного природного газа на севере России общей стоимостью 23 млрд долл.

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