Прибыли компании упали, а риски из-за антироссийских санкций увеличились.

Немецкая компания Siemens объявила о выходе с российского рынка.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Немецкая компания Siemens объявила о выходе с российского рынка из - за войны РФ с Украиной", - отметил он.

По словам Ермака, прибыли компании упали, а риски из-за антироссийских санкций увеличились.

"Российская экономика продолжает терять, и это приближает победу Украины", - подчеркнул глава ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В связи с этим многие страны ввели санкции в отношении России, из-за чего иностранные компании стали уходить с российского рынка. По состоянию на середину апреля около 750 компаний решили не поддерживать убийства в Украине и ушли с российского рынка, среди них американский автоконцерн General Motors британская компания Reckitt и многие другие.

В то же время ряд западных компаний, таких как Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss и другие обязались выплачивать заработную плату тысячам своих сотрудников, пока деятельность в России приостановлена, а это по меньшей мере 188 тысячах сотрудников. При этом настоящая цифра может быть намного выше, поскольку крупные работодатели вроде владельца KFC Yum Brands и Coca-Cola не подтвердили, до сих пор ли платят работникам.

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