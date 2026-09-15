Атака на поезд у границы с Польшей: журналист Washington Post рассказал о происходящем

Пока поезд направлялся к границе, пассажиров несколько раз эвакуировали из-за угрозы с воздуха.

В поезде, следовавшем из Киева к польской границе и подвергшемся российской атаке с помощью дронов возле пункта пропуска "Ягодин", находились бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и журналист The Washington Post Джек Райт, который описал события в своей колонке.

Он рассказал, что двумя днями ранее высокопоставленные чиновники, посещавшие Киев, обсуждали, как они планируют выезжать из Украины. После дня, наполненного воздушными тревогами и взрывами, кто-то предположил, что железнодорожное сообщение Киев-Варшава может стать мишенью.

"Это было бы крайне контрпродуктивно для целей России", – сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видео дня

По словам журналиста, пока поезд направлялся к границе, пассажиров несколько раз эвакуировали из-за воздушной угрозы, а в небе слышалась работа украинской противовоздушной обороны.

"В 3:30 утра, когда наши документы еще находились у украинских пограничников, проводник поспешил пройти по нашему вагону, объявляя об эвакуации", – отметил он.

Райт рассказал, что во время очередной эвакуации неподалеку раздался мощный взрыв. Над районом поднялся дым, а пассажиров призвали отойти подальше от железнодорожных путей. Поезд оставался на станции, поскольку ситуация в районе была опасной.

"Это действительно был дрон: длинный, гладкий и белый… Пассажиры бросились к линии деревьев, когда над небольшой железнодорожной станцией поднялся дым. Персонал поезда призвал пассажиров продолжать двигаться подальше от путей к близлежащему озеру, где безопаснее", – поделился он.

Особое беспокойство вызвало то, что неподалеку находились цистерны с топливом. При этом российские удары наносились буквально в нескольких километрах от польской границы.

Далее, как продолжил Райт, людей попросили вернуться, но поезд стоял на месте. Пошел слух, что Польша закрыла границу с Украиной. Через час людям снова сказали выйти в поле.

"Как только мы вышли, взрыв где-то впереди заставил пассажиров бежать. Это была заправка, в которую ударил дрон менее чем в километре от польской территории. Через 15 минут мы вернулись на свои места, но поезд не ехал. Уже рассветало, когда поступил третий приказ. Ральф Гофф, бывший руководитель европейских операций ЦРУ, который путешествовал с Петреусом, опознал приближающееся оружие как российский дрон "Герань-5", новый реактивный беспилотник, который украинская ПВО не может перехватить без американских ракет "Пэтриот", – рассказал журналист.

"В следующий раз мы поедем на машинах", – подытожил Райт.

Атака на пункт пропуска "Ягодин"

Как сообщал УНИАН, утром 13 сентября российский дрон атаковал локомотив на станции "Ягодин" возле польской границы.

"Укрзализныця" заявила, что незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд. Среди его пассажиров были, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывшие европейские лидеры, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Между тем в другом поезде, находившемся на этой же станции непосредственно во время атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Реактивный дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, и, как сообщается, сигнал об эвакуации из поезда пассажиры получили буквально за 15 минут до удара.

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