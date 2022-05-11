Некоторые компании публично осуждают действия России, но продолжают наполнять бюджет страны-агрессора.

Несмотря на заявления о выходе с рынка России, некоторые международные компании манипулируют понятиями и фактически до сих пор работают на российского потребителя.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Табачная компания Philip Morris еще 24.03 заявила, что работает над вариантами выхода с рынка РФ. По состоянию на 11 мая компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России. Однако Philip Morris и в дальнейшем выплачивает зарплату своим сотрудникам в РФ, а соответственно и платит налоги в бюджет России. PepsiCo осудила агрессию России против Украины, но с рынка РФ компания не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так же манипулируют и некоторые другие компании, которые публично осуждают действия России, но продолжают наполнять бюджет страны-агрессора.

"Среди компаний, которые, несмотря на громкие заявления, все равно остались на рынке РФ, хоть и уменьшив свое присутствие: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и некоторые другие", - добавили в ЦПД.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В связи с этим многие страны ввели санкции в отношении России, из-за чего иностранные компании стали уходить с российского рынка. По состоянию на середину апреля около 750 компаний решили не поддерживать убийства в Украине и ушли с российского рынка, среди них американский автоконцерн General Motors британская компания Reckitt и многие другие.

В то же время ряд западных компаний, таких как Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss и другие обязались выплачивать заработную плату тысячам своих сотрудников, пока деятельность в России приостановлена, а это по меньшей мере 188 тысячах сотрудников. При этом настоящая цифра может быть намного выше, поскольку крупные работодатели вроде владельца KFC Yum Brands и Coca-Cola не подтвердили, до сих пор ли платят работникам.

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