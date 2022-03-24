Среди компаний, которые вышли с российского рынка в течение последних суток - один из крупнейших мировых банков Credit Agricole.

Один из крупнейших мировых банков Credit Agricole прекращает свою деятельность в России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Кроме того, санкции против РФ за последние сутки ввела американская ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise - она остановила свой бизнес в России.

Кроме того, европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT прекратила передавать России метеорологическую информацию.

Сотрудничество с Россией прекратила Международная организация труда, а также американский писатель Стивен Кинг.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов.

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