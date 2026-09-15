У Путина поддержали идею энергетического перемирия с Украиной, но выдвинули условия

Песков заявил, что Украина недавно пыталась ударить по одному из энергообъектов в одном из российских регионов.

Россия считает хорошей идеей предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей. Энергоперемирие позволит нашей стране насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но Россия и так в состоянии стабилизировать рынок", - сказал он.

Песков заявил, что для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но Украина якобы "не готова гарантировать такую безопасность".

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"Также, для этого Запад должен отменить санкции. А возможное возвращение газа Росии на европейский рынок является коммерческим вопросом, но обсуждать возможное возвращение поставок в Европу можно только при условии их выгодности для России", - добавил пресс-секретарь главы РФ.

Кроме того, Песков заявил, что Украина недавно пыталась ударить по одному из энергообъектов в одном из российских регионов.

Заявление Трампа об энергетическом перемирии

Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики. Также он заверил, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном.

Президент Украины Владимир Зеленский позже ответил, что Киев предложил партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры. Он отметил, что Украина не уверена, что у России есть желание придерживаться какой-либо договоренности.

По словам президента Украины, если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по украинской энергетике, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то Украина готова обеспечить соответствующее отсутствие ударов.

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