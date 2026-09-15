Глава МИД РФ заявил, что РФ не будет останавливать боевые действия на период переговоров по Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова к переговорам о прекращении войны против Украины, а также никогда не пыталась осложнять этот процесс. Его слова цитируют росСМИ.

"Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова", - сказал он.

По словам Лаврова, войну в Украине можно было прекратить еще год назад, если бы Европа не отговорила США от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Однако сам кремлевский диктатор Владимир Путин в июне говорил о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже никаких договоренностей не было достигнуто.

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Кроме того, Лавров добавил, что РФ не будет останавливать боевые действия на период переговоров по Украине. Однако он заверил, что Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", но "не допустит появления НАТО на своих границах".

Также глава МИД РФ заявил, что собирается встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Когда может состояться следующий раунд мирных переговоров

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд мирных переговоров планируется провести в октябре. Он отметил, что речь идет о трехстороннем формате переговоров.

Буданов не стал уточнять место проведения потенциальной встречи.

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