Пищевые компании добиваются освобождения от пошлин ингредиентов, которых нет в стране.

Крупнейшие производители продуктов питания озабочены последствиями введения пошлин на импорт. Они обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить некоторые импортные товары, как какао и фрукты, от дополнительных налогов.

Агентство Reuters пишет, что PepsiCo, Conagra, J M Smucker и другие просят Трампа исключить из списка товаров, облагаемых пошлинами, ингредиенты, которые недоступные внутри страны, чтобы защитить производителей.

Кофе, овес, какао, специи, тропические фрукты и другие товары, используемые для производства специальных продуктов питания и товаров для дома, входят в список импорта, который не имеет аналогов в США.

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"Мы считаем, что целенаправленное и тщательно выверенное освобождение этих ингредиентов и товаров от пошлин необходимо для наилучшей защиты американских производителей и поддержки усилий Трампа по снижению потребительской инфляции", - говорится в сообщении.

Представитель компании Conagra заявил, что производитель горячего шоколада Swiss Miss продолжает оценивать свои источники поставок в свете возможных изменений политики.

Новый раунд пошлин Трампа на товары из Китая, Канады и Мексики пришелся на непростое время для американской индустрии продуктов питания и потребительских товаров. Производители опасаются, что им придется переложить новые расходы на потребителей, которые и так покупают меньше из-за роста инфляции в последние годы. Трамп во время предвыборной кампании выступал за снижение стоимости жизни.

Том Мадреки, вице-президент по кампаниям и специальным проектам Ассоциации потребительских брендов, считает, что принуждение к торговле, включая пошлины, должно "осуществляться стратегически, и должно быть пошаговым, чтобы защитить производителей". Он отметил, что бамбуковое волокно из Австралии, используемое в абсорбирующих прокладках для подгузников, недоступно внутри страны.

Американские компании, включая Colgate Palmolive и Edgewell подвержены риску введения пошлин. Компания Colgate, производящая зубную пасту в Мексике, изучает возможности снижения влияния пошлин. Компания не ожидает, что сможет полностью смягчить их, заявил главный специалист по связям с инвесторами Джон Фошер.

"Воздействие как первоначальных пошлин, так и ответных, которые будут применяться в отношении Мексики или Канады, все равно будет", - сказал Фочер.

Производитель солнцезащитных кремов Banana Boat компания Edgewell заявила, что в преддверии пошлин хочет зафиксировать цены на химикаты для солнцезащитных кремов у китайских поставщиков. Компания Procter & Gamble также заявила, что ей, возможно, придется поднять цены, чтобы справиться с надвигающейся торговой войной.

Пошлины Трампа - реакция внитри США

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады.

При этом американские фермеры с яростью отреагировали на пошлины Трампа. Они считают, что торговая война поставит под угрозу экспорт, приведет к повышению стоимости таких товаров, как удобрения, и "нанесет урон сельской Америке".

Кроме того, в некоторых провинциях Канады отказались от продажи американского алкоголя из-за пошлин Трампа, что вызвало негативную реакцию одного из руководителей компании Jack Daniel's.

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