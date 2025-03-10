Производители предупреждают, что лучшие европейские продукты и вина могут стать недоступными для обычных американцев.

Французское шампанское и итальянский сыр пармиджано - одни из европейских деликатесов, которые окажутся под ударом, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт из ЕС. Производители предупреждают, что американцы не смогут их себе позволить.

Издание Financial Times пишет, что в условиях, когда бюджеты американских домохозяйств напряжены из-за роста цен на яйца и новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, европейские производители продуктов питания и вина предупреждают, что американцы откажутся от дорогих деликатесов в пользу более дешевых продуктов.

В то время как США зависят от Мексики в поставках свежих продуктов, как авокадо и клубника, и от Канады в поставках основных продуктов питания, как пшеница и говядина, Европа обеспечивает их наиболее изысканным импортом. К ним относятся сыр и вино, которые, согласно докладу Rabobank, больше всего пострадают от 25% пошлин.

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В 2024 году ЕС экспортировал в США продукты и напитки на 38 миллиардов евро, но импортировал всего на 14 миллиардов евро.

Новые пошлины поднимут оптовую цену на пармиджано почти на 50%, чем два года назад, что сделает его недоступным для всех, кроме самых богатых американцев.

США - крупнейший экспортный рынок Франции для вина и спиртных напитков, объем продаж которого в прошлом году достиг 3,8 миллиарда евро. В 2023 году в США поставили 26,9 миллиона бутылок шампанского на сумму 800 миллионов евро.

Влиятельное итальянское фермерское лобби Coldiretti считает, что американским потребителям придется заплатить еще 2 миллиарда евро за любимые итальянские лакомства, включая вино, сыр, оливковое масло и прошутто, если Трамп выполнит угрозу.

"Для некоторых продуктов нет местных аналогов", - говорит директор по международным делам Coldiretti Луиджи Пио Скордамальо. "Это проигрышный выбор, и я надеюсь, что США очень тщательно проанализируют ситуацию, прежде чем принимать такое решение".

Если высокие пошлины приведут к росту цен, пострадают не только европейские производители и американские потребители, но и американские импортеры, продуктовые ритейлеры и рестораны.

Некоторые производители и торговцы надеются, что их продукция не пострадает, как в 2019 году, когда Трамп, вводя пошлины на европейские сыры, сделал исключения для гауды и эдама.

Хотя Трамп утверждает, что тарифы будут способствовать росту отечественного производства, европейские производители продуктов и вин утверждают, что их продукция отличается от других.

Пошлины Трампа - реакция внитри США

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады.

При этом американские фермеры с яростью отреагировали на пошлины Трампа. Они считают, что торговая война поставит под угрозу экспорт, приведет к повышению стоимости таких товаров, как удобрения, и "нанесет урон сельской Америке".

Кроме того, в некоторых провинциях Канады отказались от продажи американского алкоголя из-за пошлин Трампа, что вызвало негативную реакцию одного из руководителей компании Jack Daniel's.

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