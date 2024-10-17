Отмечается, что Лондон ввел ограничения в отношении уже более 40 танкеров.

Великобритания в четверг, 17 октября, ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" Российской Федерации. Под удар попали 18 нефтяных и четыре СПГ-танкера.

"Еще 18 судов "теневого флота" будут лишены доступа к портам Великобритании и не смогут пользоваться ведущими британскими морскими услугами, в результате чего общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, возрастет до 43", – говорится в сообщении британского правительства.

Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении еще четырех танкеров для перевозки сжиженного газа российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

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Отмечается, что "серые" танкеры РФ за последний год перевезли нефти на примерно 4,9 миллиарда долларов. Крупнейшая судоходная компания "Совкомфлот" вынуждена переименовать суда, чтобы уберечь их от санкций Запада.

"Теневой флот" России - Великобритания ввела санкции

РФ продолжает использовать "теневой флот" для транспортировки сжиженного природного газа.

11 сентября стало известно, что Великобритания предприняла новые шаги по борьбе с теневым флотом РФ. МИД Британии объявило о введении санкций против 10 судов, которые считают центральным элементом этой операции.

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