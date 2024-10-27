Группа по-прежнему привержена "принятию дальнейших инициатив в ответ на нарушение ограничения цен на нефть".

Страны "Группы семи" (G7) обязались принять меры для предотвращения обхода Россией санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину - в частности, это касается ограничения цен на нефть. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в совместном заявлении G7 отмечается, что Группа по-прежнему привержена "принятию дальнейших инициатив в ответ на нарушение ограничения цен на нефть".

Издание напоминает, что в декабре 2022 года G7 с ЕС и Австралией договорились давить на покупателей российской нефти, чтобы они не поднимали цену на энергоресурс выше определенного потолка. При этом соглашение имело целью ограничить продажи российской нефти и доходы, не ограничивая экспорт настолько резко, что приведет к стремительному росту мировых цен на нефть:

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"Но некоторые страны, в частности Китай, продолжают импортировать российскую сырую нефть, не придерживаясь потолка цены".

Кроме того, министры финансов G7 заявили, что примут дополнительные меры, направленные на "увеличение расходов России на использование теневого флота для уклонения от санкций".

"Официальные лица говорят, что Россия использовала свой флот теневых танкеров, многие из которых старые, без маркировки и плохо обслуживаемые, чтобы обойти санкции, транспортируя нефть без надлежащего декларирования своего груза и маршрутов", - говорится в статье.

По словам министров G7, они намерены "активизировать наши усилия, чтобы предотвратить поддержку финансовыми учреждениями уклонения России от наших санкций".

"По данным Управления по контролю за иностранными активами США, российские финансовые учреждения создали сеть иностранных дочерних компаний, чтобы способствовать покупке или продаже санкционных товаров", - пишет СМИ.

Санкции против РФ - последние новости

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель жестко высказался об опасности теневого флота РФ. По его словам, способность России экспортировать углеводороды также продолжает войну против Украины.

Как сказал Боррель, в ЕС видят прогресс в противодействии обхода Кремлем санкций, но надо прилагать больше усилий, ведь российское вооружение содержит западные электронные компоненты.

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