Старые суда без страховки с непонятной схемой владельцев являются экологической бомбой для мира.

Российский теневой флот танкеров загрязняет мировой океан утечками нефти. Запад фактически игнорирует его вред для окружающей среды, пишет Politico.

Совместное расследование Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев, когда суда теневого флота РФ оставляли после себя нефтяные пятна, начиная с 2021 года. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила журналистам, что российские суда представляют "значительную опасность" для морской среды, и эти инциденты являются доказательством.

"Мало того, что эти суда старые и в основном нерегулируемые, они часто не застрахованы, а это означает, что в случае утечки или более серьезного разлива [нефти] правительству будет трудно привлечь их к ответственности", - отмечают авторы публикации

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Эксперты считают, что это лишь вопрос времени, когда один из этих кораблей потерпит катастрофу с серьезными экологическими и экономическими последствиями.

Риск, вызванный теневым флотом, является глобальным: анализ маршрутов теневого флота показывает, что суда путешествовали вдоль западного побережья Соединенных Штатов, неоднократно проходили через Средиземное море, Ла-Манш и огибали береговую линию Китая. Проблема особенно остра в Европе, где, по мнению экспертов, крупная авария такого судна является вопросом времени, поскольку именно через Европу лежит основной маршрут этих судов.

Спутниковые изображения показывают, что небольшие аварии уже происходят по всему миру, почти незамеченными местными правительствами.

Расследование журналистов показало, что даже европейские правительства не слишком стремятся как-то противостоять этой проблеме. Здесь показателен случай, который произошел в марте с танкером Innova, который вышел из Мурманска и разлил нефть в 23-километровое пятно нефти в 100 километрах от побережья Шотландии. Однако судно не было задержано властями Великобритании.

Представитель Агентства морской и береговой охраны сказал журналистам, что не нашел "достаточных доказательств нарушения" - даже несмотря на то, что существует требование исследовать видимые пятна, когда это возможно.

"Действия всегда будут рассматриваться, если есть доказательства потенциального вреда для окружающей среды или общества, чего не было в этом случае", - сказал представитель.

В конце концов танкер спокойно добрался до порта Вадинар в Индии. Затем в июле Innova сменила название, руководителей и владельца.

Innova - далеко не единственное судно, которое буквально оставило за собой следы загрязнения. 18 февраля спутники заметили еще одно пятно длиной 47 километров у побережья Италии, которое совпадает с координатами другого танкера теневого флота Aruna Gulcay. Так же итальянская береговая охрана не проводила осмотр судна. Зато представитель итальянского морского агентства заявил, что связался с ближайшими кораблями для получения информации о разливе.

На этом фоне решительно настроенные европейские политики призывают к активному введению санкций против отдельных судов теневого флота России.

Российский экспорт нефти: последние новости

Как писал УНИАН, для перевозки своей нефти Россия создала "теневой флот" из старых танкеров, многие из которых были куплены через сложные схемы. Financial Times выяснила, как именно Россия закупает эти суда. Из-за того, что суда куплены через хитрую схему, определить конечного владельца крайне сложно.

Также мы рассказывали, что Чехия потратила на нефть и газ из РФ в 5 раз больше, чем на помощь Украине. Чешская промышленность извлекает выгоду из лазейки в российских нефтяных санкциях.

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