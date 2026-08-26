Двойная стратегия: в ISW объяснили удары РФ по пунктам пропуска в Одесской области

Такие удары в том числе направлены на создание давления на страны, которые граничат с Украиной.

Россия в августе усилила удары по украинско-молдавской пограничной инфраструктуре вдоль ключевых маршрутов, используемых Украиной для импорта и экспорта в Европу. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя стратегию россиян.

Так, в период с конца июля по конец августа россияне нанесли удары по мостам Затока и Маяки, а также по пограничным переходам Виноградовка-Вулканешты, Рени-Джурджулешты и Табаки. 25 августа представитель ГПСУ заявил, что с 20 августа российские войска трижды наносили удары по пограничным переходам на границе Молдовы и Одесской области.

Аналитики отмечают, что российские войска усилили удары по украинским морским коммуникационным линиям в этом районе, чтобы еще больше нарушить наземные экспортные маршруты Украины - с целью предотвращения экспорта украинского зерна и общего ослабления украинской экономики.

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Кроме того, такие удары направлены на создание давления на страны, которые граничат с Украиной.

"Российские войска, вероятно, усиливают такие удары в рамках двойной стратегии, направленной как на изоляцию Украины от Европы и снижение способности Украины экспортировать зерно и другие товары, так и на создание атмосферы нестабильности, чтобы отговорить Молдову, Румынию и международных грузоотправителей от использования этих переходов", - указывают в ISW.

Попытка запугать соседние страны

Аналитики считают, что российские войска используют удары вдоль украинско-молдавской границы для достижения более широких политических целей – предотвратить присоединение Молдовы к ЕС и проверить реакцию НАТО.

По мнению ISW, российское военное руководство использует тактику запугивания, чтобы создать впечатление, что присоединение Молдовы к любым западным структурам становится для этих структур обузой. Россия также стремится удержать Румынию и Молдову от поддержки Украины.

"Россия все чаще использует удары по приграничным районам для проверки реакции Молдовы и НАТО на вторжения и их средств противовоздушной обороны, одновременно нормализуя эти нарушения", - добавляют в ISW.

Удары по пунктам пропуска в Одесской области

В ночь на 25 августа, Россия атаковала ударными БПЛА типа Shahed международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка", движение перекрывали.

До этого 21 августа россияне атаковали дронами международный пункт пропуска "Табаки", были повреждены здания и сооружения.

Как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, таким образом российские войска пытаются затруднить или полностью заблокировать транспортное сообщение между странами и изолировать Одесскую область.

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