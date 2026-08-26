'Именно этого боялся Путин': генерал США рассказал, как Украина построила новую армию

Американский генерал вспомнил, какой он увидел украинскую армию в 2004 году, и рассказал, как война с Россией помогла создать совершенно иную армию.

Армия Украины прошла путь от слабой и коррумпированной структуры до одной из самых адаптивных сил в современной войне. В значительной степени именно российская агрессия ускорила эту трансформацию. Об этом пишет генерал-лейтенант (в отставке) армии США Марк Гертлинг в The Bulwark.

Гертлинг вспоминает свою первую встречу с украинскими военными в 2004 году в Ираке. Тогда украинский контингент, по его оценке, испытывал серьезные проблемы с дисциплиной, подготовкой, логистикой и боеготовностью.

Он описывает армию того периода как структуру, которая все еще в значительной степени сохраняла советское институциональное наследие. Офицеры, по его словам, были недостаточно компетентными, сержанты – неподготовленными, а коррупция оставалась серьезной проблемой.

Видео дня

"Я помню, как думал, что это армия, которая до сих пор несла в себе значительную часть институциональной ДНК Советского Союза", – вспоминает генерал.

Однако со временем ситуация начала меняться. Когда Гертлинг командовал армией США в Европе, он тесно сотрудничал с украинскими военными. Украинское командование стремилось перенимать новые подходы к подготовке военнослужащих, а сержантов направляли на обучение в американские военные учебные заведения.

Особое значение это сотрудничество приобрело после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. По словам Гертлинга, российская агрессия не сломила Украину, а, наоборот, ускорила создание армии, которой Москва больше всего опасалась:

"Путин помог ускорить создание именно того, чего он боялся: грозной украинской национальной армии".

Результат стал особенно заметным в феврале 2022 года. Российские войска столкнулись уже совсем не с той украинской армией, которую знали в 2014 году.

Младшие командиры начали самостоятельно принимать решения, небольшие подразделения быстро адаптировались к изменениям на поле боя, а военные импровизировали, когда первоначальные планы переставали работать. Украинские командиры также приобрели значительный боевой опыт.

Впрочем, Гертлинг считает, что не стоит приписывать эту трансформацию исключительно западной помощи:

"Мы не превратили украинскую армию в американскую. Украинцы сделали ее своей и сделали ее чрезвычайно ловкой в обучении и адаптации".

Сегодня, по его словам, уже западные военные изучают украинский опыт. Речь идет, в частности, об использовании беспилотников, радиоэлектронной борьбе, боевой разведке, рассредоточенных операциях и способности быстро менять тактику в соответствии с ситуацией.

В то же время генерал признает, что политическая трансформация Украины остается гораздо более сложной. Коррупцию не удалось полностью искоренить, а в стране продолжаются споры об управлении, подотчетности и взаимоотношениях между парламентом и президентской властью.

Однако Гертлинг подчеркивает важное отличие: Украина, по его мнению, не является системой, построенной вокруг коррупции. В стране работают журналисты-расследователи, правоохранительные и антикоррупционные органы, политические оппоненты могут критиковать власть, а граждане выходят на протесты даже во время полномасштабной войны.

По мнению американского генерала, именно это и является одним из главных достижений Украины за годы независимости:

"Спустя тридцать пять лет после обретения независимости важнейшим достижением Украины является не то, что у нее есть западное оружие, и даже не то, что она находится на пути к членству в ЕС. Дело в том, что Украина обладает демократической идентичностью, которую ее граждане хотят и могут защищать".

Украинская армия: другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее офицер ВСУ Андрей Онистрат заявил, что за более чем четыре года полномасштабной войны и украинская армия, и сам фронт радикально изменились.

"Это совершенно иная армия, чем та, что была в 22-м году. Ну, совершенно иная. То есть сейчас доля непрофессиональных военных составляет 98%. 2% – это профессиональные военные. На самом деле это очень глубокий вопрос. Меняется культура отношений, культура общения, больше инициативы, больше горизонтальных связей, больше проявления харизмы. То есть все это работает и начинает иметь существенное значение по сравнению с ситуацией, которая была в 22-м году. И эти факторы усиливаются", – отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: