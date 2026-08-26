'Просто зверь': министр обороны Хмара 'засветил' необычные часы (фото)

Часы стоимостью более 26 тысяч гривень были созданы по запросу военных. Они имеют усиленный корпус, защиту механизма и специально смещенную заводную головку.

Новый министр обороны Евгений Хмара "засветил" часы Elliot Brown Holton 101-001-R06, которые создавались с учетом потребностей военных. Стоимость такого аксессуара составляет около 512 евро – это чуть больше 26 тысяч гривень.

На необычный аксессуар обратил внимание блогер Threads cats_and_watches. По его словам, Holton 101-001-R06 – это профессиональные дайверские часы, предназначенные для использования военными и представителями силовых структур.

Часы имеют усиленный противоударный корпус, который дополнительно защищает механизм. Еще одна особенность модели – высокая читаемость циферблата, что особенно важно в полевых условиях.

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Заводную головку в Holton 101-001-R06 расположили со смещением на четвертый час. Такое решение имеет практическое назначение – во время активных действий, в частности стрельбы, она не должна врезаться в руку и создавать дискомфорт.

"Он настолько крутой, что когда его опустили на глубину 1190 метров – он продолжал работать! Просто зверь!", – отметил блогер.

Elliot Brown – британский производитель часов, предназначенных для использования в экстремальных условиях. Его продукция рассчитана, в частности, на военных, спасателей, путешественников и других людей, которым требуется высокая надежность аксессуаров.

Как отмечает производитель, серия Holton 101-001 была разработана по запросу специализированного военного подразделения. Перед разработчиками поставили задачу создать часы, которые можно было бы без проблем использовать в полевых условиях.

Евгений Хмара: последние новости о новой должности

Напомним, 19 августа Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны. За это решение проголосовали 312 народных депутатов.

Евгений Хмара, выступая в парламенте, отметил, что заставить врага пойти на мир можно только силой украинской армии, технологическими и симметричными решениями.

После назначения Хмара заявил, что по вопросу мобилизации должно быть принято комплексное решение и в настоящее время над этим ведется работа. Министр отметил, что необходимо двигаться дальше – к плану мобилизации.

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