Китай играет ключевую роль в производстве реактивных 'Шахедов': WSJ раскрыл схему

Распространение недорогих дронов стало возможным благодаря сложной глобальной цепочке поставок, которая ведёт к Китаю.

Реактивные беспилотники "Шахед", которыми Россия массово атакует Украину, теперь могут развивать скорость до 500 километров в час – примерно в три раза быстрее, чем более старые версии. Эта последняя инновация, как и другие, стала возможной только благодаря Китаю, чьи заводы поставляли двигатели для этих БПЛА. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению нынешних и бывших американских чиновников и аналитиков, Китай долгое время служил важнейшим центром поставок компонентов для дрона "Шахед", включая детали двигателей, сервомоторы и гироскопы.

"Эта глобальная цепочка поставок позволила Ирану распространить одно из самых революционных военных изобретений эпохи: дешевые дроны, способные убивать, которые увеличили число жертв среди гражданского населения Украины и подорвали военное превосходство Америки на Ближнем Востоке", - пишет издание.

Видео дня

В прошлом технологические инновации в военном деле, как правило, исходили от крупных держав, имевших собственные промышленные базы. Однако в современном мире любая страна, у которой есть идея создания оружия может обратиться к дешевым поставщикам комплектующих за рубежом, особенно в Китае.

Для разработки "Шахедов" Иран использовал конструкцию, разработанную США и Западной Германией. Однако для их фактического производства Тегерану пришлось закупать комплектующие по всему миру, включая западные страны, а также Китай. При этом даже западные компоненты, как правило, переправлялись через подставные компании в материковом Китае или Гонконге, чтобы скрыть их происхождение, и со временем многие из них были заменены компонентами, произведенными там, отмечают аналитики.

Одной из главных проблем для иранских инженеров было создание двигателя, способного выдерживать высокие скорости и температуры в течение нескольких часов подряд. Лучшим вариантом стал немецкий двигатель L 550 E от компании Limbach Flugmotoren.

В 2012 году китайская компания начала распространять двигатели Limbach, а затем в 2017 году полностью выкупила немецкую компанию, что облегчило Ирану импорт двигателей. В конечном итоге Иран разработал собственный двигатель на основе моделей Limbach. Но и здесь использовались дешевые компоненты, поставляемые из Китая.

В иранских и российских беспилотниках также использовались комплектующие из западных стран:

"Однако расследования Министерства финансов США показали, что практически все американские и европейские компоненты перенаправлялись через китайских посредников. Подставные компании, часто расположенные в Гонконге, заказывали компоненты у западных поставщиков, скрывая, что конечным пунктом назначения является Иран или Россия".

Китайские достижения

Обычно Украина способна остановить более 90% старых беспилотников, отправляемых Россией. Но новые турбореактивные модели могут превзойти по скорости перехватчики, производимые Украиной, и должны сбиваться истребителями или ограниченными запасами ракет-перехватчиков Украины, заявляют украинские чиновники.

Китайская компания Telefly Telecommunications Equipment, по утверждению правительства Украины, производит турбореактивные двигатели. После того, как Украина обнародовала информацию об обнаружении двигателей Telefly в российских беспилотниках, раздел о турбореактивных двигателях исчез с англоязычных страниц сайта компании. Однако его по-прежнему можно найти на страницах на китайском и других языках, а также у других китайских онлайн-продавцов.

Российские реактивные "Шахеды"

Как отмечают эксперты, РФ наращивает использование реактивных "Шахедов", из-за чего часть средств противодействия, в частности армейская авиация, уже не может эффективно работать по таким целям. Именно поэтому процент сбиваемых дронов в Украине временно снизился. Однако Украина совершенствует меры противодействия реактивным дронам противника.

Так, ВСУ начали использовать новый реактивный беспилотник-перехватчик Alexa Spatium, созданный для борьбы с российскими ударными дронами. Основными целями системы называют российские реактивные "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", а также винтовой "Шахед-131".

Вас также могут заинтересовать новости: