Укрзализныця рассчитывает стоимость грузовых тарифов не на основе реальной экономики, а исходя из своих убытков, что неправильно, и может стать преградой в будущем восстановлении Украины. Об этом заявил директор по транспорту "Ост-Вест Логистик Нетцверк" Николай Сайгак, комментируя инициативу УЗ по повышению тарифа на грузовые перевозки сразу на 37%.

"Увеличение тарифов не соответствует инфляционным изменениям. УЗ всегда хочет больше, и всегда отталкивается от своих убытков. Последние три года Укрзализныця настаивает на том, что они несут убытки в пассажирских перевозках, плюс они испытывают удары врага по своим объектам. Имеют, в принципе, правоту. Но это все-таки госпредприятие, которое дотируется из бюджета. Но допустим, я получатель услуг какой-либо компании. И тут ко мне приходит директор компании, и говорит: слушай, ты мне платил всегда 300 гривен, а со следующего месяца ты мне будешь платить 500 гривен. Но будешь получать те же услуги. Качественные они, некачественные, все будет то же самое, но будешь платить больше. А на вопрос, а почему я должен платить больше, он скажет: потому что у меня увеличились расходы", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что увеличение тарифов может повлиять на послевоенное восстановление - ведь инвесторам придется пересматривать и уменьшать бюджеты, чтобы оплатить более дорогую логистику.

Видео дня

"Все восстановление, скорее всего, будет проходить через бюджет. И вот - определенная страна как инвестор возьмется, разработает проект восстановления определенного инфраструктурного объекта, получит какую-то калькуляцию, выделит на это средства, наймет работников, наймет исполнителей. Соответственно, будет заложена определенная сумма средств на логистику. А тут раз - и изменение тарифов. Ну, тогда будет пересмотрен бюджет этого инвестора. К сожалению, только так это работает", - отметил Сайгак.

Напомним, ранее в ФРТУ заявили, что ситуация с убыточностью пассажирского направления в Укрзализныце очень нездоровая, и требует реформирования - потому что постоянное субсидирование этого направления за счет бизнеса искривляет экономику и вызывает закрытие предприятий. Также там напомнили, что субсидирование пассажирского сегмента за счет прибыльных направлений противоречит европейскому законодательству, которое должна имплементировать Украина.