Россия нанесла удар по одному из крупнейших в Украине складов с лекарствами

Была уничтожена продукция таких западных производителей, как Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.

Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, нанесли удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов в Украине – логистическому комплексу ООО "ХФК "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области, сообщает Forbes Ukraine.

Общая площадь складского комплекса "Биокон" составляет около 30 000 кв. м. Комплекс расположен недалеко от международного аэропорта Борисполь и основных автомобильных магистралей.

ООО "ХФК "Биокон" входит в группу компаний "Биокон" и специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет международным фармацевтическим компаниям и их украинским представителям складские помещения для лекарств и услуги по хранению фармацевтической продукции.

Видео дня

По данным издания "Экономическая правда", на складе уничтожен значительный запас продукции западных производителей лекарств в Украине. Речь идет о Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca и других. Потери в результате атаки могут достигать миллиардов гривень.

Удары России по складам в Украине – последние новости

В ночь на 31 августа российские оккупанты нанесли новый удар по складам двух крупных торговых сетей в Киевской области.

В ночь на 2 сентября российский удар уничтожил новый центральный склад сети винных магазинов OKWINE и дистрибьютора Wine Hunters. Это уже не первая потеря сети.

Вас также могут заинтересовать новости: