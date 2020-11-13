На сайте можно увидеть, сколько средств осталось в Фонде борьбы с COVID-19 и куда они были направлены.

Экспертная организация StateWatch совместно с OpenUp Ukraine, YouControl и Счетной палатой создали веб-платформу для мониторинга бюджетных расходов, которые идут на борьбу с COVID-19 в Украине.

Презентация платформы состоялась по онлайн-трансляции на странице StateWatch в соцсети Facebook.

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По словам аналитика StateWatch Анастасии Химичук, на портале можно увидеть расходы Фонда борьбы с COVID-19 – сколько средств осталось, каким министерствам были направлены деньги, на какие цели были освоены средства (медицина, социальная защита, строительство дорог и тд).

Кроме того, там есть информация о всех решениях, принятых Кабинетом министров и Офисом президента для борьбы с COVID-19.

"Пользователи смогут не только прочитать о бюджетных запросах и решениях, но и проанализировать их с помощью диаграмм, которые и показывают приоритетность действий органов власти", - отметила эксперт.

Также на сайте постоянно обновляются оперативные данные о бюджетных расходах на борьбу COVID-19, что позволяет в режиме реального времени проводить общественный мониторинг эффективности расходов. Информация о платежных транзакциях с казначейских счетов обновляется специалистами Счетной палаты.

Как подчеркнули создатели платформы, ее цель – обнародовать и сохранить информацию о мерах, которые власти планировали и/или воплотили, чтобы остановить эпидемию в стране.

Хронология событий

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Из 66 миллиардов гривень 16 миллиардов гривень было выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки необходимого оборудования для больниц и так далее.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривень, из которых 2,7 миллиарда гривень - на помощь по частичной безработице.

Также 2,5 миллиарда гривень было направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 миллиардов гривень должно было пойти на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляло 52% от общей суммы.

3 ноября 2020 года Верховная Рада приняла закон о перенаправлении 557 млн грн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

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Автор: Анна Нагорная