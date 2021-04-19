Кроме того работники написали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и руководству Фонда госимущества Украины.

В понедельник, 19 апреля, работники сельхозпредприятия ГП «Выривське» рабочий день начали с предупредительной акции протеста против неожиданной и безосновательной, как они считают, смены руководителя.

Как сообщила председатель профсоюзной организации предприятия, Главный бухгалтер Оксана Бойко, хозяйство "Выривське" является государственным предприятием, которое в скором будущем предполагается приватизировать путем выставления на торги Фондом госимущества Украины. Семь месяцев назад фондом был назначен на должность директора Голуб Юрий Юрьевич. Новый руководитель подошел к работе профессионально, с тех пор увеличено количество рабочих мест, выросло поголовье скота на ферме и посевные площади, соответственно выросли показатели производства – надои молока, сбор сельхозкультур, вовремя выплачивается заработная плата – предприятие развивается и готовится к распаеванию земель государственного фонда, на которых работает. По состоянию на сегодня заключено соглашение с юристом Юлией Сергеевной Рябченко и предприятием ООО «ГеоБизнес» для оформления документов на получение права на постоянное пользование земельными участками. По этому поводу подготовлено и подано ходатайство в Госгеокадастр Сумской области с целью в дальнейшем провести процедуру разгосударствления земель – каждый работник предприятия, а также пенсионеры, ранее работавшие в хозяйстве, имеют право получить земельные участки в собственность в качестве пая. Работники доверяют нынешнему директору Ю. Голубу, который отстаивает их интересы.

Вместе с тем в пятницу, в конце рабочего дня три неизвестных лица зашли в админздание предприятия и продемонстрировали документ - приказ Фонда госимущества Украины о назначении с 15 апреля на должность временно исполняющего директора ГП «Вировское» Василия Гереженивского. По известной информации Василий Гереженивский ранее возглавлял агрофирму "Ополоновская" в Лебединском районе и довел ее до банкротства. Так что в субботу, 17 апреля, профсоюзная организация предприятия ГП «Выривське» провела собрание трудового коллектива, выразила доверие Юрию Голубу и приняла решение о его поддержке на должности директора предприятия, а также приняла решение провести предупредительную акцию протеста против смены руководства предприятия с перекрытием трассы Конотоп-Батурин неподалеку от моста через реку Куколка.

Работники вывели сельхозтехнику, разместили ее на обочине дороги и обустроили плакатами «Земля принадлежит народу», «Не блокируйте приватизацию», «Услышьте голос профсоюза», «Сохраним предприятие», «Голуб – наш руководитель», «Не уничтожайте рабочие места», «Кудин, остановите рейдерство» (Денис Игоревич Кудин - заместитель председателя Фонда госимущества Украины по вопросам персонала, - пояснили протестующие), «Не уничтожайте ферму» и другие. Плакаты протестующие также держали в руках, мирно и спокойно переходя трассу по пешеходному переходу живой цепью. Сотрудники полиции поддерживали порядок во время проведения мирной акции неповиновения. Также трактором был заблокирован вход в административное здание ГП "Выривське".

Кроме того работники написали обращение к президенту Украины, Кабинету министров и руководству Фонда госимущества Украины с требованием разрешить завершить законное распаевание земель государственной собственности среди нынешних и бывших работников предприятия, которые в соответствии с действующим законодательством имеют на это право и оставить на должности директора Юрия Юрьевича Голуба, которому доверяют.

"Мы прекрасно понимаем, что такие действия со сменой руководителя предприятия прямо связаны с открытием рынка земли в Украине, - уточняет Оксана Бойко, - поэтому работники вышли на предупредительную акцию протеста. Они доверяют Юрию Голубу, который способствует интересам местной громады, работникам сельхозпредприятия".

Предупредительная акция протеста работников сельхозпредприятия ГП "Выривське" продолжалась в течение рабочего дня. Согласно дальнейшей реакции в Фонде государственного имущества Украины в профсоюзе будут планировать дальнейшие действия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь