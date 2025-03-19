На государственном портале "Дия" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений Российской Федерации против Украины. Добавили шесть новых категорий заявлений.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Только сейчас в Украине зарегистрировано 3,3+ млн ВПЛ, еще миллионы людей уже вернулись домой. Теперь каждый из них может подать заявление о возмещении в международный Реестр убытков в Гааге", - отметил министр.
Отныне украинцы могут подать заявление в "Дие" о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение, а также:
- серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание;
- лишение свободы;
- принудительный труд или служба.
"Ваша личная информация останется скрытой. Каждое заявление будет зафиксировано в международном Реестре убытков в Гааге и станет основой будущих репараций. Это важный механизм и наш сигнал всему миру о боли, которую нанесла Россия. Враг должен ответить за ущерб", - добавил Федоров.
Реестр убытков о компенсации - главные новости
С мая 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе в "Дие".
12 марта этого года украинцы получили возможность подавать заявление в международный Реестр убытков в Гааге о репарациях, связанных с душевной болью и страданиями, вызванными исчезновением без вести близкого члена семьи или другого члена семьи в результате действий России.