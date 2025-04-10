Качели на рынке ценных бумаг будут продолжаться еще некоторое время.

Политика президента США Дональда Трампа по введению пошлин для ряда стран является хаотичной и потенциально ведет к мировому экономическому кризису. Такое мнение высказал экономист Алексей Геращенко во время панельной дискуссии в Медиацентре "Украина".

"Эта политика абсолютно хаотична, она потенциально ведет к мировому экономическому кризису. Мой прогноз, что уже через несколько недель будем видеть достаточно тревожные значения экономических индикаторов (что происходит с ВВП, объемами производства и т.д.). Собственно, эти качели, которые сегодня происходят на рынке ценных бумаг, будут продолжаться еще некоторое время", - отметил он.

Также, по словам специалиста, определенную логику в действиях Трампа можно найти, и она была описана в консервативной программе президента Project 2025.

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"В этом документе сказано и о проблеме торгового дефицита... Там сказано и о сокращении военного контингента в Европе, и о развитии энергетики для будущего экономики США. Там сказано и о том, что единственным стратегическим конкурентом является Китай, который на сегодня является крупнейшим экспортером мира. Соответственно, если ломается механизм свободной торговли, то Китай может существенно пострадать", - сказал экономист.

Геращенко отметил, что при этом также существенно может пострадать Евросоюз, даже при условии приостановления пошлин для всех стран, кроме Китая.

"Можно посмотреть немного дальше: если американский рынок закроется для Китая, куда он будет это продавать? Скорее всего, китайские предприниматели будут идти с низкими ценами на европейский рынок", - сказал эксперт.

По словам Геращенко, это будет вызовом для европейского рынка, и с большой вероятностью европейские производители будут идти к правительствам с просьбой защитить рынок.

"Фактически торговая война может быть объявлена в одном месте, а она может прийти совсем в другое место", - отметил экономист.

Пошлины Трампа - последние новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин практически на весь импорт. При этом ставка пошлины была дифференцированной - для каждой страны своя. В частности, для Китая ставка пошлины составляла 34%. После этого Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

8 апреля США ввели пошлины в размере 104% в отношении Китая в ответ на их контрмеры.

9 апреля Трамп объявил, что таможенные тарифы США для всех стран временно будут снижены до 10%, и только для Китая они не просто останутся на повышенном уровне, но вырастут дополнительно - теперь до 125%.

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