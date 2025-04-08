В Белом доме сообщили, что Китай не уложился в сроки.

Соединенные Штаты Америки официально внедрили пошлины в размере 104% в отношении Китая. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт, сообщает CNN.

Отмечено, что новые жесткие тарифы вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.

"Такие страны, как Китай, которые решили отомстить и попытались удвоить свое плохое обращение с американскими рабочими, совершают ошибку. У президента Трампа стальной хребет, и он не сломается. Китайцы хотят заключить сделку, они просто не знают, как это сделать", - сказала она.

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По словам Ливитт, Трамп поручил своей торговой команде заключать "индивидуальные" торговые соглашения со странами, желающими вести переговоры после заявления президента о глобальной тарифной политике на прошлой неделе.

"Вся администрация всегда говорила, что президент Трамп готов поднять трубку и поговорить. И президент встретился со своей торговой командой сегодня утром, и он поручил им заключать индивидуальные торговые соглашения с каждой страной, которая обратится к этой администрации с просьбой заключить сделку", - сообщила она.

Торговая война Трампа с Китаем

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп ввел против Китая 34% пошлины в дополнение к существующим 20%.

Китай нанес ответный удар, объявив о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

7 апреля Трамп установил Китаю жесткие сроки по пошлинам, потребовав, чтобы Пекин отменил контрмеры. Он дал КНР два дня, чтобы решить этот вопрос, добавив, что в противном случае введет дополнительные тарифы в 50%.

Позже Sky News раскрыло, как Китай может ответить США. По словам корреспондента Хелен-Энн Смит, если угрозы Трампа воплотят в жизнь, то все китайские товары будут облагаться пошлинами в размере более 100 %, а некоторые - до 120 %. Это сделает любую торговлю практически невозможной.

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