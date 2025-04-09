Правда, во время паузы будет действовать базовая 10-процентная пошлина.

Таможенные тарифы США для всех стран временно будут снижены до 10%, и только для Китая они останутся на повышенном уровне. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети.

"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, этим я повышаю тариф, который Соединенные Штаты Америки взимают с Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно. В какой-то момент, надеемся, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не являются устойчивыми или приемлемыми. Напротив, и исходя из того факта, что более 75 стран обратились к представителям Соединенных Штатов, в том числе Министерства торговли, Казначейства и USTR, для обсуждения решения обсуждаемых вопросов по торговле, торговых барьеров, тарифов, валютных барьеров.барьеров, тарифов, валютных манипуляций и немонетарных тарифов, и что эти страны, по моему настойчивому предложению, не приняли никаких ответных мер каким-либо образом, формой или формой против Соединенных Штатов, я разрешил 90-дневную ПАУЗУ и существенно снижен взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который также вступает в силу немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал он

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