Пошлины Трампа повлияют на перераспределение финансовых и торговых потоков и на новые экономические альянсы, считает Подоляк.

Новые пошлины президента США Дональда Трампа не так сильно затронут Украину, как более экспортоориентированные государства, однако опосредованно Украина будет участвовать в переговорных процессах по пошлинам. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, пошлины США будут иметь влияние на глобальную экономику, на перераспределение финансовых и торговых потоков и на новые экономические альянсы.

"У нас экспорт и импорт выглядят немножко иначе. То есть мы гораздо больше импортируем. У нас 3,5 млрд долларов импорта из США и всего на 800 миллионов экспорта. То есть, скорее, для нас переговорные позиции здесь достаточно простые. То есть можно получить и снижение, и выходы из этих 10% и так далее", - пояснил Подоляк.

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В то же время вопрос тарифов Трампа, по его мнению, имеет более широкое значение - это стратегия США.

"Они предлагают всем такие-то пошлины, а дальше переговорные процессы, которые должны выровнять торговые балансы Соединенных Штатов. То есть они хотят выйти на меньший процент госдолга как такового. Ну и сформировать новые торговые цепочки", - отметил чиновник.

Он отметил, что Украина опосредованно в этом всем будет участвовать, поскольку процент товарооборота между Украиной и США не такой существенный как, например, между Украиной и ЕС.

"Но в свою очередь пошлины для ЕС будут влиять на производство в ЕС, на поднятие цен на соответствующие цепочки товаров. И это все будет влиять на глобальный экономический процесс. Должны ли мы в этом участвовать? Безусловно. Должны ли вести переговоры в рамках Соединенные Штаты - Украина в том числе по пошлинам? Безусловно. Но у нас позиции достаточно выгодные", - подытожил Подоляк.

Пошлины Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Европейский Союз 9 апреля ввел пошлины на товары из США на 21 млрд евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент США наложил на экспорт стали и алюминия из ЕС. Большинство из 27 стран-членов ЕС проголосовали за эти ответные меры, часть из которых начнет действовать в середине апреля.

Также сообщалось, что Трамп теряет безоговорочную поддержку своих сторонников из-за новых пошлин. Сенаторы-республиканцы все чаще публично возмущаются и проявляют все больший скептицизм в связи с этим. Как пишет Associated Press, фондовый рынок уже несколько дней находится в состоянии нестабильного падения, и экономисты предупреждают, что эти планы могут привести к рецессии.

Кроме того, Трамп анонсировал "большие" пошлины на импорт фармацевтической продукции. "В ближайшее время мы объявим о введении больших пошлин на фармацевтические препараты. Как только мы это сделаем, они устремятся обратно в нашу страну, потому что мы - большой рынок. Наше преимущество перед всеми в том, что мы - большой рынок", - сказал президент США 8 апреля во время выступления на мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса.

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