По словам польского премьера, это будет болезненное решение для обеих сторон.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша ведет с Украиной переговоры о временном закрытии общей границы и прекращении двусторонней торговли, сообщает польское издание RMF24.

"Я готов принимать трудные решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы избежать ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", – отметил Туск и подчеркнул, что это будет временное и болезненное решение для обеих сторон.

Он анонсировал сельскохозяйственный саммит в Варшаве, который состоится 29 февраля. Во время него польский премьер встретится с лидерами протестующих.

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Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что находится в постоянном контакте с представителями украинской власти.

Протесты польских фермеров

В начале февраля польские фермеры на границе с Украиной возобновили свои протесты. Так, в частности, в ночь на 25 февраля там произошла очередная диверсия в отношении украинской агропродукции. Тогда неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

26 февраля премьер-министр Дональд Туск заявил, что в польско-украинских отношениях нет дефицита, но есть критический момент относительно экспорта украинского зерна и другой агропродукции в Польшу в Европу без пошлин и стандартов, которые существуют в Евросоюзе.

27 февраля тысячи польских фермеров вышли на масштабный протест в столице Польши – Варшаве. Тогда протестующие выступили против импорта продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" Евросоюза.

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