Протест будет продолжаться в течение дня.

Во вторник, 27 февраля, тысячи польских фермеров устроили масштабный протест в Варшаве. Протестующие выступают против импорта продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" ЕС.

Участники акции перекрыли дороги и улицы. На одной из центральных площадей они разожгли костры и файеры. В дело вмешалась полиция. Протестующие развернули флаги, баннеры, а также впереди шествия разместили инсталляцию в форме танка, сообщает polsatnews.pl.

Отмечается, что в начале шествия митингующие направились не по заявленному маршруту. Часть участников дошла до окрестностей Сейма, где запланирована встреча со спикером Шимоном Головней. Впоследствии они должны отправиться к офичу правительства, где с фермерами встретится кто-то из его представителей.

По словам мэра Варшавы Рафали Тшасковского, в шествии принимают участие примерно 10 тысяч человек.

"Границу с Украиной надо контролировать, ЕС должен контролировать. Надо подумать, стоит ли смягчать высокие стандарты Green Deal. Существует противоречие между высокими стандартами, введенными "зеленым соглашением" в сельском хозяйстве, и между открытием границы для товаров из Украины. Граница должна быть закрыта для товаров, которые не соответствуют стандартам ЕС", – сказал политик.

Протест будет продолжаться в течение дня. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие от 30 до 50 тыс. фермеров со всей Польши. Протест будет происходить без сельскохозяйственной техники. Фермеры прибывают в Варшаву организованными группами на автобусах. передает "Укринформ".

Фермеры анонсировали протест еще 22 февраля. Они заявляли, что хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда пойти к Сейму, а затем к офису премьер-министра, куда планируют подать петицию.

Протесты польских фермеров

На границе с Украиной польские фермеры возобновили протесты в начале февраля. В ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия по украинской агропродукции-в Котомеже вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в польско-украинских отношениях нет дефицита, есть один критический момент по экспорту украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Польшу в Европу без пошлин и без стандартов, которые существуют в ЕС.

Фермеры протестуют не только в Польше. Так, 26 февраля фермеры собрались на митинг в Брюсселе (Бельгия), где встретились министры сельского хозяйства со всего Евросоюза, чтобы обсудить кризис в секторе. Протестующие требуют решить вопросы-от низких цен в супермаркетах до соглашений о свободной торговле.

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