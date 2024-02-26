Премьер отметил, что нужно найти решение, которое не повредит Украине и польским фермерам.

В польско-украинских отношениях нет дефицита, есть один критический момент по экспорту украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Польшу в Европу без пошлин и без стандартов, которые существуют в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Он выразил надежду, что украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев" по этому поводу.

"Здесь надо искать решение, а не искать что-то, что могло бы нас разделить, потому что это было бы величайшим идиотизмом в истории наших народов, если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом вопросе, потому что мы нуждаемся друг в друге, как никогда", – сказал он.

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По его словам, Польша является последней страной, которая должна доказывать свою солидарность с Украиной. В то же время он призвал другие западные страны активизироваться с помощью Украине.

"Брюссель, то есть европейские институты, а также Киев должны понять, что сохранение того, что есть сейчас, является неприемлемым для сотен тысяч трудолюбивых людей в Польше и Европе. Мы должны найти решение, которое не повредит Украине, но польские фермеры не могут быть жертвами этого решения. Вот и все", – подчеркнул Туск.

Недовольство польских фермеров

Польские аграрии усилили протесты на границе с Украиной. В ночь на 25 февраля в Польше произошла очередная диверсия по украинской агропродукции. Вблизи Быдгоща неизвестные открыли восемь вагонов поезда и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

Одновременно польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить акции, которые приостановили в январе. Они жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы.

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